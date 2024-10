Riccione, lavori in viale Vado Ligure: come cambia la viabilità

Sono terminati, come da programma, i lavori di Hera per il rinnovo completo della rete idrica nel quartiere San Lorenzo: un intervento di grande importanza che ha coinvolto il quadrilatero delimitato dai viali Lavagna, San Lorenzo, Millesimo e Santa Margherita Ligure. Grazie alla sostituzione di tutte le tubature e dei collegamenti di utenza, i residenti potranno contare su un servizio idrico più sicuro, con un rischio ridotto di guasti e una maggiore qualità dell’acqua erogata.

A partire da questa settimana, inoltre, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale in viale Vado Ligure, la prima a essere riasfaltata per migliorare le condizioni di sicurezza e di vivibilità della zona. Questo intervento fa parte di un più ampio piano di riqualificazione urbana, volto a garantire strade più sicure e maggior comfort per residenti e utenti. In previsione, anche gli altri viali del quartiere saranno soggetti a interventi di ripristino del manto stradale, programmati per la primavera, in modo da completare la riqualificazione di tutta l’area.