Riccione, lavori al ponte sul Marano: come cambia la viabilità dal 7 gennaio

I veicoli non potranno transitare tra viale Rucellai e viale Guerrazzi, mentre per i veicoli pesanti permarrà l’attuale divieto di transito su viale Angeloni e viale Verdi.

Entrano nel vivo i lavori di rifacimento del ponte sul Marano in viale D’Annunzio. Per consentire, come da cronoprogramma, la demolizione dell’attuale struttura e la realizzazione del nuovo ponte, fondamentale per garantire maggiore sicurezza ed efficienza alla viabilità tra Riccione e Rimini, da mercoledì 7 gennaio entreranno in vigore i seguenti divieti e modifiche alla circolazione.

Per i veicoli invece provenienti da Cattolica direzione Rimini si dovranno percorrere viale Verdi o viale Tassoni; per raggiungere la zona a mare della ferrovia, le strade consigliate sono viale Verdi, viale Cavalcanti e viale Angeloni.

Le vie alternative da Rimini verso Cattolica sono viale Rucellai, via Giacosa e viale Guerrazzi, da Cattolica verso Rimini si consiglia di percorrere viale Guerrazzi, via Giacosa e viale Rucellai. Al fine di ridurre i disagi durante il periodo dei lavori, si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire i percorsi alternativi indicati,

Si ricorda che entro la primavera 2026 verrà realizzato il nuovo ponte. Un’infrastruttura ripensata e progettata secondo i più elevati requisiti di sicurezza statica e sismica.