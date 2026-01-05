Riccione, lavori al ponte sul Marano: come cambia la viabilità dal 7 gennaio

Entrano nel vivo i lavori di rifacimento del ponte sul Marano in viale D’Annunzio. Per consentire, come da cronoprogramma, la demolizione dell’attuale struttura e la realizzazione del nuovo ponte, fondamentale per garantire maggiore sicurezza ed efficienza alla viabilità tra Riccione e Rimini, da mercoledì 7 gennaio entreranno in vigore i seguenti divieti e modifiche alla circolazione.
I veicoli non potranno transitare tra viale Rucellai e viale Guerrazzi, mentre per i veicoli pesanti permarrà l’attuale divieto di transito su viale Angeloni e viale Verdi.