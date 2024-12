Riccione, lavori al depuratore: sindaca e assessore incontrano i cittadini

L’amministrazione comunale di Riccione annuncia che è in corso di predisposizione un importante progetto di adeguamento del depuratore della città da parte di Hera. Gli interventi previsti riguarderanno in particolare la zona di viale Portofino e includeranno significativi lavori di manutenzione straordinaria, che dovrebbero essere completati tra il 2025 e il 2026. L’obiettivo principale di questi lavori è quello di installare un nuovo sistema di grigliatura che comporta oltre a dei benefici sulla qualità dell’acqua trattata anche un miglioramento delle emissioni odorigene.

L’attuale struttura, ormai obsoleta e potenziale fonte di emissioni, verrà demolita e sostituita con un nuovo sistema di grigliatura. Questo sarà alloggiato all’interno del canale, riducendo l’impatto visivo e ambientale rispetto alla situazione attuale.

Inoltre, è in fase di sviluppo un progetto che prevede l’accesso dei mezzi che trasportano reflui e fanghi da un ingresso alternativo, lato Strada Statale 16, evitando il transito da viale Portofino.

Il progetto fa parte di un piano di continui miglioramenti che Hera ha intrapreso negli anni per ottimizzare l’impianto e limitare al minimo i disagi per i residenti di una zona residenziale che si è sviluppata attorno al depuratore. In passato, sono già stati realizzati interventi significativi, come la chiusura delle vasche, e questi nuovi lavori sono un ulteriore passo in questo processo di ottimizzazione.

Nella giornata di ieri, martedì 3 dicembre, la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola, e all’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli, e ai responsabili e ai tecnici di Hera ha incontrato i residenti della zona per illustrare i dettagli degli interventi previsti. La sindaca Angelini ha dichiarato: “L’amministrazione si è fatta da subito carico della segnalazione di alcuni residenti e in collaborazione con Hera porterà avanti nei prossimi mesi un dialogo costante con la comunità informandola puntualmente sullo stato di avanzamento dei lavori”.

Il piano di adeguamento prevede interventi sull’intera area di arrivo dei liquami lato viale Portofino. Una volta completato, si procederà con lavori anche sulla parte dell’impianto lato Statale 16.