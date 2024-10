Riccione, lavori al canale Rio Costa, possibili disagi per la circolazione

L’amministrazione comunale di Riccione annuncia l’inizio degli interventi per il ripristino del canale consorziale Rio Costa nel tratto tombato in corrispondenza dell’attraversamento con la ex Statale 16, in prossimità dell’incrocio con viale Alberobello, gravemente danneggiato durante l’alluvione del 2023. A seguito della richiesta di finanziamento avanzata alla struttura commissariale relativamente alla ricognizione degli interventi aggiuntivi per il ripristino delle “più urgenti necessità”, con Ordinanza commissariale i fondi necessari per l’intervento sono stati finalmente stanziati.

Nel frattempo, però, le condizioni delle strutture murarie del canale sono peggiorate: una parete del paramento in mattoni è collassata e l’acqua ha eroso il terreno circostante, provocando una vasta e profonda voragine al di sotto del marciapiede lungo la Statale 16. L’intervento di emergenza è stato avviato con il coinvolgimento di Hera, che si sta occupando del ripristino delle condotte idriche danneggiate di competenza.

Il prossimo passo sarà il subentro nell’intervento da parte del Comune, che provvederà a ripristinare la condotta e a garantire la messa in sicurezza del sito. Questo intervento è essenziale per tutelare la stabilità del territorio e ridurre i rischi di ulteriori danni.

L’intervento coinvolgerà la ex Statale 16 per cui non si escludono disagi alla circolazione nei prossimi giorni che saranno comunque oggetto di tempestiva comunicazione rivolta agli utenti stradali.

L’amministrazione comunale resta impegnata nel garantire la sicurezza e il ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi climatici estremi, per la salvaguardia della comunità e del territorio di Riccione.