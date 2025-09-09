Riccione, la visita al nuovo depuratore. VIDEO

La sindaca Daniela Angelini ha guidato la quarta tappa di “Riccione cambia”, visitando i cantieri dedicati al servizio idrico: l’ammodernamento del depuratore di viale Portofino e il rinnovo della rete idrica nei quartieri Fontanelle a mare e Punta dell’Est.

Depuratore: investimento da 1 milione di euro

I lavori di ammodernamento del depuratore, costruito negli anni ‘60, sono in fase finale. Il progetto prevede nuovi macchinari e un sistema di trattamento dell’aria all’avanguardia per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni odorigene, adattandosi alla crescita del quartiere Spontricciolo.

Nuova rete idrica: 3,8 km di tubazioni rinnovate

Hera sta sostituendo circa 3,8 km di tubazioni obsolete con nuove condotte in ghisa e PVC, grazie ai fondi PNRR. L’intervento ridurrà le dispersioni idriche e sarà seguito dalla sistemazione dei marciapiedi da parte del Comune.

Le dichiarazioni

Sindaca Angelini: «Questi progetti rappresentano la prova tangibile del nostro impegno per servizi moderni e di qualità. Stiamo costruendo il futuro di Riccione con infrastrutture all’avanguardia e sostenibili.»

Angelo Torcaso (Hera): «Investiamo circa 3 milioni di euro per rinnovare le reti idriche e garantire un servizio più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Per ridurre l’impatto su viale Portofino, stiamo progettando di dirottare il traffico pesante verso l’ingresso sulla Statale 16.»

Prossimo appuntamento

Martedì 16 settembre alle 13: visita al cantiere della scuola Panoramica.