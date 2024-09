Riccione, la tennista Mazzola “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”

RICCIONE. Il suo nome si aggiunge alla lunga lista di sportivi riccionesi cui la città ha riconosciuto il titolo di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo” per meriti sportivi e per l’impegno profuso nel mondo dello sport. Nei giorni scorsi la giovane tennista Alessandra Mazzola ha ricevuto dall’assessore allo Sport Simone Imola il riconoscimento nella sala di rappresentanza in Municipio. Alessandra Mazzola, classe 1999, vive a Riccione dal 2006. Oggi è al 744 posto del ranking mondiale e vanta il suo best ranking al 686 posto raggiunto lo scorso anno. A Riccione comincia a praticare tennis dall’età di sette anni e da allora, come dice Alessandra “io e il tennis non ci siamo mai lasciati”. Attualmente i suoi impegni sportivi si dividono tra gli allenamenti alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica e al Tennis Club di Cagliari con il quale partecipa al campionato di Serie A 1.

«Il mio obiettivo è quello di salire nel ranking mondiale e competere ad alto livello. In futuro vorrei partecipare ai grandi tornei internazionali del circuito Wta e Itf e provare a giocare anche sul cemento», ha raccontato Alessandra. I prossimi imminenti impegni vedranno la giovane tennista impegnata nelle gare della Serie A, che cominceranno il 6 ottobre, e in alcuni tornei in Sardegna. Per il momento Alessandra si dedica ad un fitto programma di allenamenti che la impegnano fino a otto ore al giorno, tra preparazione atletica, potenziamento e gioco in campo.

«Siamo sempre molto orgogliosi di consegnare il riconoscimento di ‘Ambasciatore di Riccione nel mondo’ ai giovani sportivi perché con il loro impegno, la loro determinazione e i loro successi portano in alto il nome della nostra città e incarnano quei valori positivi che possono ispirare altri giovani», ha commentato l’assessore allo Sport Simone Imola. «Auguro ad Alessandra di raggiungere tutti gli obiettivi che si prefigge e un futuro radioso nel mondo del tennis».