Riccione, la tartaruga Nancy è tornata in mare VIDEO

Un’alba speciale quella di oggi sulla spiaggia di Riccione. Una cornice di pubblico straordinaria ha accolto questa mattina, il momento del ritorno in mare di Nancy, la femmina adulta di tartaruga marina della specie Caretta caretta curata presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione gestito dalla Fondazione Cetacea. Già prima delle 5.45, la spiaggia libera in fondo a viale Canova si è riempita di centinaia di persone che hanno voluto essere presenti per condividere un’esperienza dal forte valore simbolico e naturalistico. A caratterizzare il risveglio della costa riccionese è stato soprattutto l’entusiasmo contagioso dei tantissimi bambini presenti, arrivati con le famiglie per guardare da vicino la grande tartaruga e accompagnarne con sguardi pieni di meraviglia e applausi i primi passi verso le onde dell’Adriatico.

Nancy era stata recuperata al largo di Cesenatico dopo essere rimasta accidentalmente impigliata in una rete a strascico. Affidata tempestivamente alle cure specialistiche di veterinari, biologi e volontari della Fondazione Cetacea, la tartaruga ha completato con successo un percorso di riabilitazione che le ha restituito piena salute e vitalità. Dopo il momento emozionante sulla battigia, molti dei partecipanti hanno raggiunto la sede del Centro di Recupero per condividere una colazione insieme allo staff e prendere parte alle visite guidate della struttura, nate per far conoscere da vicino l’impegno quotidiano profuso nella tutela delle specie marine dell’Adriatico.