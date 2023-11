Riccione, la storica gelateria “Panna e Cioccolato” trasloca

La storica gelateria “Panna e Cioccolato”, nei pressi del porto canale, trasloca in viale Emilia. Al suo posto l’offerta rimane la medesima, con una firma nota in zona: il gruppo Birrodromo Pastrocchio. «Da circa dieci anni con la famiglia di “Panna e Cioccolato” c’è stata sintonia. Quando ci hanno comunicato la loro scelta abbiamo ragionato su un progetto a cui lavoriamo da tempo, quello della pasticceria e della gelateria», spiega Fabio Ubaldi a nome del gruppo. La specifica è per sottolineare la bontà dell’operazione e la sintonia che c’è sempre stata tra le due attività.

Vox populi smentite

In città la voce dell’imminente trasferimento a fine novembre con riapertura in primavera nella nuova sede, ha insinuato tarli. Si è vociferato di una richiesta del marchio, ma ancor di più di una sorta di “monopolizzazione della zona” del gruppo Birrodromo Pastrocchio, prontamente smentito da entrambe le parti. «La scelta è stata nostra – riferiscono dalla famiglia di “Panna e Cioccolato” – apriremo in un altro posto dopo i lavori. Sarà una sede più familiare. I social forse hanno travisato l’operazione. Abbiamo vagliato tutte le offerte, ma di cedere il marchio non si è parlato».

Realtà con una propria identità

A conferma di questo è il gruppo Birrodromo Pastrocchio a sottolineare che «non è nelle nostre corde appropriarci di marchi altrui, benché siano iconici in città, vogliamo distinguerci per la nostra identità, che ci rappresenta per le nostre offerte. Tra “Birrodromo” e “Panna e Cioccolato” (vicini di casa, ndr) c’è sempre stata una storia di complicità, un rapporto umano davvero autentico ecco perché ci siamo seduti ad un tavolo, dopo la loro scelta di spostarsi».

«Abbiamo condiviso anni di vicinanza – si aggiunge –. Parlo a nome del gruppo: è stata una storia di grande rispetto tra noi, di intesa. Non vogliamo sovrastare l’immagine della storica gelateria. La trattativa è avvenuta in maniera molto naturale, proprio per la stima reciproca che c’è. “Panna e Cioccolato” è un brand, un marchio identitario di Riccione, noi abbiamo intenzione di creare una realtà completamente diversa».

Insomma si tratta di un progetto che era in fieri e che, per stima e collaborazione, troverà casa nel quartier generale dei locali del gruppo.

Il saluto di “Panna e Cioccolato”

Lo staff della storica gelateria invita tutti i clienti al saluto ufficiale nella sede di via Lungorio, unanime è l’augurio di buon lavoro nella nuova sede di viale Emilia dove garantiscono la solita eccellente qualità: lo fanno via social dove sono esplosi i like e i commenti per un deciso cambio di rotta che «è stata fatta con coscienza, ci prenderemo un po’ di pausa a Natale e torneremo carichi in primavera: ci auguriamo di ritrovare i nostri clienti e di trovarne altri», concludono dallo staff.