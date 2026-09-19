Riccione, la sindaca Angelini riceve il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Credidio

Riccione, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa hanno accolto ieri mattina in Municipio il colonnello Daniele Credidio, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini. L’incontro istituzionale ha rappresentato l’occasione per un primo confronto conoscitivo e per rinnovare gli auguri di buon lavoro al nuovo vertice dell’Arma, confermando la massima disponibilità del Comune a proseguire nel solco della proficua collaborazione sul fronte della sicurezza urbana. Il colonnello Credidio, giunto in Romagna dopo aver diretto il Reparto operativo di Cagliari, vanta una solida carriera maturata tra Napoli, Sanremo, Palermo e il Comando generale, con una rilevante esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata. Formatosi alla Scuola ufficiali, il neocomandante conta lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, con specializzazioni in ambito criminologico e nel diritto internazionale umanitario.