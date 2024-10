Riccione, la sindaca Angelini: “Coraggio e autenticità per il turismo del futuro”

Sabato 5 ottobre, la città di Riccione ha ospitato il prestigioso convegno organizzato da Kpmg, partner scelto dall’amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo “Piano di marketing e brand strategy” della città. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 600 professionisti e giovani talenti provenienti da tutta Italia, coinvolti in un weekend di team building all’insegna della collaborazione e dell’innovazione.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, intervenuta al convegno, ha espresso il suo entusiasmo per questa importante collaborazione: “Grazie al supporto di Kpmg, Riccione può guardare al futuro con la certezza di aver scelto uno dei partner più autorevoli a livello internazionale per ristrutturare il proprio sistema turistico. Sabato abbiamo parlato di futuro, dove coraggio e autenticità sono ingredienti essenziali per costruirlo. Sono valori che rappresentano anche il nostro territorio, rendendo Riccione una destinazione turistica che guarda sempre avanti, innovando e accogliendo con passione”.

Durante il convegno, la sindaca ha avuto il piacere di dialogare con Paolo Cevoli, comico riccionese che ha ripercorso con la sua comicità travolgente la storia del turismo della città. “È stato un onore dialogare con Paolo Cevoli: con la sua ironia ci ha ricordato quanto sia speciale Riccione e, facendoci ridere tantissimo, ha ripercorso l’evoluzione della città come meta turistica”, ha sottolineato la sindaca Angelini.

Un momento centrale dell’evento è stato l’incontro con i giovani professionisti di Kpmg, protagonisti di una giornata che ha messo in luce il loro talento e la capacità di ispirare nuove prospettive. “È stato un privilegio confrontarsi con i 600 giovani talenti presenti, con cui vogliamo co-costruire il nostro domani. L’entusiasmo e le idee innovative che ho visto sabato sono la chiave per costruire un futuro sostenibile e innovativo per Riccione”, ha aggiunto Angelini.

La sindaca ha voluto ringraziare anche gli ospiti d’eccezione presenti al convegno, tra cui Andrea Agnelli, Davide Oldani, Paola Tagliavini, Marco Pugliese, oltre a Paolo Cevoli. “Le loro storie ci hanno offerto spunti di riflessione preziosi, che ci guideranno nel percorso ambizioso che abbiamo intrapreso insieme a Kpmg per valorizzare l’unicità del nostro territorio”, ha dichiarato.

L’amministrazione comunale, insieme a Kpmg, continuerà a lavorare sulla redazione del piano strategico, con l’obiettivo di posizionare Riccione come una destinazione turistica all’avanguardia, capace di combinare tradizione e innovazione per attrarre visitatori da tutto il mondo. “Insieme a Kpmg, stiamo tracciando una strada verso un futuro che metta al centro sostenibilità, autenticità e un’ospitalità sempre più coinvolgente e appassionata”, ha concluso la sindaca Angelini.