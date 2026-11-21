La sindaca Daniela Angelini annuncia ufficialmente la decisione di ricandidarsi alla guida della città di Riccione. “Cari riccionesi, ho deciso di ricandidarmi a sindaca. Lo faccio con l’orgoglio di tutto ciò che abbiamo costruito insieme e con la forza di un progetto concreto e lungimirante per la Riccione di domani. Lo faccio da riccionese, prima ancora che da prima cittadina, con l’amore di chi ha questa città nel cuore e ne conosce ogni strada, ogni bisogno e ogni potenzialità. Lo comunico a voi cittadini perché siete la mia forza e la mia primaria motivazione a proseguire. Quando siamo partiti, dopo troppi anni di immobilismo, qualcuno si era rassegnato all’idea che certi progetti per Riccione restassero solo sogni. In quattro anni abbiamo dimostrato che, se hai il coraggio di lavorare senza risparmiarti, i sogni diventano realtà. Abbiamo fatto molto più di quanto avevamo promesso”.