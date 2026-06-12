Riccione, la scuola di danza a Madrid per la finale

Riccione Dance Center vola a Madrid per le finali del rinomato “Concorso Internazionale di Danza CND 2026”.

Alla luce di questo e altri traguardi oltre confine, questa mattina l’assessore allo sport Simone Imola ha consegnato alla scuola di Monica Pasquinelli ed Elena Ronchetti il riconoscimento di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”.

Un’onorificenza che premia l’alto valore sportivo e culturale della scuola, capace negli anni di legare il nome della comunità riccionese al prestigio della danza internazionale.

Nelle precedenti tappe la scuola si è aggiudicata l’accesso alla finale di Madrid con due coreografie di forte impatto, intitolate “Sind” e “Breath” ottenendo punteggi notevoli (1er prix félicitation du jury). Autrice di entrambi i pezzi Gloria Tombini, ex ballerina professionista e oggi insegnante della scuola.

Il successo di questo percorso porta la firma di 15 giovani e determinati ballerini: Rebecca Cimaroli, Beatrice Magnani, Matilde Sabia, Sofia Scattolari, Aurora Yammine, Anastasia Signorile, Marta Bonelli, Jennifer Petrela, Bianca Badiali, Emma Ranieri, Cloe Mainardi, Elena Rossi, Lorenzo Tommassetti, Lorenzo Fraternali e Brigitte Righetti.