Riccione, la scelta del Comune: “Con le risorse delle multe per eccesso di velocità mettiamo in sicurezza gli incroci pericolosi”

L’incasso delle multe per interventi sulla sicurezza. È la scelta del Comune di Riccione che, grazie ai proventi delle infrazioni al Codice della Strada per il 2025, ha messo in campo risorse per oltre 2,6 milioni di euro destinate esclusivamente alla tutela di cittadini e turisti.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati riscossi complessivamente 3.465.529,60 euro. La scelta è stata quella di destinare il 100% dei proventi derivanti dalle violazioni ai limiti di velocità, pari a 1.754.363,35 euro, alla sicurezza stradale. A questa cifra si aggiunge il 50% degli incassi dalle altre sanzioni, pari a 855.584 euro, per un investimento complessivo che supera i 2,6 milioni di euro.