Riccione, “La Repubblica in concerto” domenica 1 giugno in piazzale Ceccarini

Sarà la musica a raccontare i valori della Repubblica. Saranno i giovani a interpretarla e condividerla in un evento unico in programma domenica 1 giugno a Riccione. In occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, la Prefettura di Rimini e il Comune di Riccione promuovono l’evento musicale “La Repubblica in concerto”, che si terrà alle 18:30 nel piazzale antistante il Palazzo del Turismo di Riccione (piazzale Ceccarini, 11). A condurre la serata sarà la giornalista Simona Mulazzani.

Sul palco saliranno i talenti dell’Orchestra giovanile EYOS del Liceo Einstein di Rimini, diretti dal Maestro Davide Tura, accompagnati dalle immagini e dai contenuti visivi creati dagli studenti del Liceo Volta-Fellini di Riccione. Una sinergia di arti e voci, che si incontrano in un unico grande racconto collettivo: quello della Repubblica come visione condivisa, come patrimonio culturale e civile da custodire e rilanciare.

Il programma musicale attraversa la storia e le emozioni, partendo dai simboli della tradizione – con l’immancabile Canto degli Italiani – per poi esplorare capolavori come il Galop di Stravinsky, la Danza Ungherese n.2 di Brahms e il Valzer dalla Suite Jazz n.2 di Shostakovich.

Spazio anche alla creatività contemporanea, con le composizioni originali di giovani autori: Heartbeat, Same Vibes e Urban Treasures - The Hidden Rhythm of the Word testimoniano la vitalità di una generazione che sa parlare al presente con linguaggi nuovi e potenti.

Il gran finale sarà un omaggio alla bellezza e alla speranza, con La vita è bella di Nicola Piovani, Oceans di Ezio Bosso, Equus di Eric Whitacre e l’elevazione corale dell’Inno alla Gioia di Beethoven.

“La Repubblica in concerto” è molto più di un evento musicale: è stato infatti pensato come uno spazio di ascolto e di condivisione, un’occasione per riaffermare – attraverso l’arte – i principi fondamentali della nostra democrazia. L’Articolo 9 della Costituzione, che tutela la cultura e la ricerca “nell’interesse delle future generazioni”, risuona con forza in una serata pensata proprio per i giovani che si affacciano al futuro con il desiderio di esserci, di partecipare e di costruire.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, l’evento si terrà comunque domenica 1 giugno, ma con inizio posticipato alle ore 21:15 presso la sala Granturismo, situata al secondo piano del Palazzo del Turismo di Riccione.