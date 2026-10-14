Riccione, la poetessa Isabella Leardini trionfa al Premio Strega Giovani Poesia 2026

Grande soddisfazione per la cultura romagnola e per la città di Riccione: la poetessa Isabella Leardini si è aggiudicata il secondo posto alla quarta edizione del Premio Strega Poesia 2026 ed è stata proclamata vincitrice del Premio Strega Giovani Poesia con la sua raccolta Maniere nere, edita da Mondadori. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera a Roma, nella cornice della Casa dell’Architettura. Mentre la giuria scientifica ha incoronato la saggista napoletana Carmen Gallo con Procne machine, il giudizio dei più giovani è stato nettissimo nel premiare l’autrice riccionese con 35 voti su 128, espressi dagli studenti di circa 40 scuole superiori di tutta Italia. L’impatto dell’opera sui ragazzi è stato tale da far conquistare anche il premio per la migliore recensione scolastica a un elaborato dedicato proprio al suo libro.

Il successo di Maniere nere, già presentato durante l’estate all’interno della rassegna Senza Fine, è stato accolto con entusiasmo dall’amministrazione comunale. La vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa ha espresso il profondo orgoglio della comunità per un talento straordinario legato a doppio filo al territorio. Per l’autrice, classe 1978 e già direttrice del Centro di Poesia contemporanea dell’Università di Bologna, il premio dei giovani ha un significato speciale che si connette direttamente al suo impegno nei laboratori con gli adolescenti, dimostrando la grande capacità delle nuove generazioni di affrontare e comprendere anche i temi più complessi e le zone d’ombra della vita.