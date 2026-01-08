Riccione, la pista di pattinaggio aperta fino al 18 gennaio

Passate le festività natalizie, a Riccione si continua a respirare l’atmosfera di spensieratezza e allegria del periodo più affascinante dell’anno e il divertimento continua con una delle attrazioni più amate da grandi e piccoli: la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

La pista del Lungomare Ice Park, protagonista indiscussa del Natale Capodanno 2025-2026 di Riccione insieme alla grande ruota panoramica, continuerà ad animare il centro città fino a domenica 18 gennaio e resterà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 22, il sabato e la domenica dalle 10 alle 24.

Il costo per un’ora di pattinaggio, con il noleggio dei pattini incluso, è di 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini al di sotto dei 140 centimetri di altezza. Per i più piccoli sono a disposizione i “pinguini tutor” con un costo aggiuntivo di 4 euro per rendere l’esperienza sul ghiaccio ancora più sicura e piacevole.