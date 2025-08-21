Riccione, la pioggia non ferma l’energia di Alex Britti VIDEO GALLERY

Serata memorabile ieri in piazzale Roma con il concerto di Alex Britti, che ha incantato il pubblico con il suo talento e la sua energia. Nonostante la pioggia abbia causato un ritardo di 45 minuti, il live è iniziato alle 22.15 davanti a una piazza gremita, trasformata in un’unica grande festa. Britti ha offerto una performance trascinante, confermandosi virtuoso della chitarra e grande interprete, in un crescendo che ha coinvolto tutti i presenti fino quasi a mezzanotte. La scaletta ha proposto alcuni dei suoi brani più amati: da Gelido a La vasca, passando per Lo zingaro felice, Una su un milione, Mi piaci e Oggi sono io, fino al gran finale con 7.000 caffè, Solo una volta e Baciami, che hanno fatto cantare e ballare tutta la piazza.

Dopo la festa di Britti, questa sera, giovedì 21 agosto, sarà Irene Grandi la protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna. Alle 21.30 piazzale Roma ospiterà il concerto che celebra i suoi trent’anni di carriera, un percorso iniziato nel 1994 e che l’ha resa una delle voci più riconoscibili e amate del pop italiano.