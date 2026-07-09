Riccione, la palestra di viale Ionio sarà pronta per l’inizio delle scuole

È stato definito il cronoprogramma estivo per il completamento della nuova palestra della scuola “Fratelli Cervi” in viale Ionio a Riccione. Il piano dei lavori punta a garantire la piena disponibilità della struttura a studenti e associazioni sportive per l’inizio del prossimo anno scolastico. Gli interventi prevedono in questi giorni la realizzazione delle rasature, la posa dei controtelai e l’applicazione degli intonaci; entro la fine di luglio verranno ultimati i massetti, così da poter avviare ad agosto la posa dei pavimenti e le successive tinteggiature.

L’opera richiede un investimento complessivo di 500.000 euro, cifra che include anche la sostituzione degli infissi e il completamento delle finiture esterne. La nuova struttura è stata progettata per essere un impianto moderno e a basso impatto ambientale, realizzato con materiali ecosostenibili e dotato di sistemi ad alta efficienza energetica per la gestione di riscaldamento, raffrescamento e illuminazione. Il percorso del cantiere ha dovuto superare una situazione complessa dovuta al grave stop del 2022 causato dall’inadempienza della precedente società appaltatrice, che aveva costretto il Comune alla risoluzione del contratto e a un laborioso iter amministrativo e tecnico per rimettere in sicurezza l’area e far ripartire i lavori.

La sindaca Daniela Angelini ha sottolineato come il cantiere di viale Ionio sia un’opera complessa ereditata dalla precedente amministrazione quando era già bloccata e con pesanti criticità. Nonostante i ritardi accumulati in passato a causa di terzi, l’attuale giunta ha preso in mano la situazione con l’obiettivo di sanare i problemi e consegnare una struttura sicura ai giovani. La prima cittadina ha ricordato come l’azione del Comune si muova con una visione attenta ai bisogni della comunità, sia sul fronte dello sport sia su quello delle categorie più fragili, come dimostra la recente inaugurazione del gruppo appartamenti in viale Arona.

L’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola, ha aggiunto che, dopo aver risolto i nodi legati alla vecchia ditta e aver reperito le risorse extra necessarie per coprire i rincari dei materiali, l’attenzione è ora massima sul rispetto della pianificazione estiva. Insieme ai tecnici comunali viene monitorata ogni singola lavorazione interna ed esterna con l’obiettivo di superare definitivamente i disagi ereditati dal passato e consegnare l’impianto pienamente operativo per la ripresa delle attività.