Riccione, la nuova piscina sarà inaugurata giovedì 12 novembre

La città di Riccione si prepara a tagliare il nastro della nuova piscina coperta da 25 metri dello Stadio del Nuoto di viale Monte Rosa. La cerimonia inaugurale si terrà giovedì 12 novembre alle 12, suggellando l’entrata in funzione della sesta vasca del polo natatorio cittadino. All’evento interverranno il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli e il capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, accolti dalla sindaca Daniela Angelini, dall’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Simone Imola e dal presidente della Polisportiva Riccione Michele Nitti.

L’apertura della nuova struttura coincide con la giornata inaugurale dei Campionati italiani assoluti invernali open Frecciarossa in vasca corta, in programma fino al 14 novembre. L’impianto sarà così immediatamente operativo a supporto della prestigiosa rassegna tricolore, mettendo a disposizione degli atleti ulteriori spazi per il riscaldamento e la preparazione alle gare.