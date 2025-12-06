Riccione, “La notte dei sogni” il 26 dicembre e Paolo Cevoli il 28 dicembre: come ritirare i biglietti invito

A partire da lunedì 8 dicembre saranno a disposizione i biglietti-invito per due appuntamenti delle festività di Riccione. Il 26 dicembre torna “La notte dei sogni”, con il tradizionale Concerto degli Auguri e la consegna del Premio San Martino d’oro, mentre il 28 dicembre sarà protagonista Paolo Cevoli con il suo nuovo spettacolo teatrale “Figli di Troia”. Gli eventi, entrambi a ingresso gratuito, si svolgeranno nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi. Da lunedì prossimo sarà possibile ritirare i biglietti-invito per entrambe le serate allo Iat del Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11). Ogni persona potrà ritirare fino a due biglietti per ciascun spettacolo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’ufficio Iat è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato e domenica dalle 9 alle 17. L’accesso alla Sala Concordia sarà consentito dalle 20, mentre gli spettacoli avranno inizio alle 21.

26 dicembre – “La notte dei sogni”: il concerto di Santo Stefano e il Premio San Martino d’oro

Il 26 dicembre torna uno degli appuntamenti più amati dai cittadini: “La Notte dei Sogni” che unisce la consegna del Premio San Martino d’oro – Città di Riccione al tradizionale Concerto degli Auguri. La serata sarà condotta da Simona Mulazzani e trasmessa in diretta su Icaro Tv. Il programma del Concerto di Santo Stefano proporrà una rilettura contemporanea dell’opera di Giacomo Puccini con Turandot – Principessa d’improvviso, progetto originale della pianista e compositrice Eugenia Canale, accompagnata dal Rebus Quartet (Guido Bombardieri, Tito Mangialajo Rantzer, Roberto Paglieri). I celebri temi pucciniani – da Nessun dorma a Tu che di gel sei cinta – saranno rivisitati attraverso improvvisazioni jazz, atmosfere swing, ragtime e ballad, offrendo una serata che coniuga tradizione e innovazione musicale.

Durante la serata si terrà anche la quinta edizione del Premio San Martino d’oro, riconoscimento istituito dall’amministrazione comunale per celebrare chi si è distinto nel promuovere la città e il suo patrimonio culturale.

28 dicembre – Paolo Cevoli in “Figli di Troia”

Il 28 dicembre alle 21 a salire sul palco della Sala Concordia sarà Paolo Cevoli con il suo nuovo monologo teatrale “Figli di Troia”. In questo spettacolo, Cevoli racconta con la sua tipica ironia romagnola un viaggio tra miti, esploratori e storie familiari: dal poema virgiliano di Enea a Cristoforo Colombo, da Cappuccetto Rosso al padre dell’artista emigrato in Australia negli anni ’50. Tra risate e riflessioni, Cevoli esplora valori, radici e identità, proponendo una visione contemporanea dei miti e della storia italiana.