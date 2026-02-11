Riccione, la giunta ha incontrato i residenti di San Lorenzo e Punta dell’Est

Una partecipazione attenta e propositiva ha caratterizzato il secondo appuntamento di “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, il ciclo di incontri pubblici che la Giunta sta portando in tutto il territorio. Ieri sera, presso il ristorante Tacabanda, la sindaca Daniela Angelini e la squadra di governo hanno dialogato con i residenti di San Lorenzo e Punta dell’Est, oltre un centinaio di persone, illustrando i cantieri terminati, quelli in corso e la visione strategica che sta cambiando il volto della città partendo proprio dalla cura dei singoli quartieri.

L’amministrazione ha ribadito come ogni intervento locale sia parte di una strategia complessiva poggiata su un Piano Triennale delle opere pubbliche da 70 milioni di euro. “Questa manovra - si legge in una nota - è sostenuta da una gestione finanziaria solida che ha permesso di recuperare 5 milioni di euro dall’evasione fiscale, risorse immediatamente reinvestite nel blocco dei tributi e nel potenziamento del welfare, con uno stanziamento da 12 milioni di euro per garantire che nessuno resti indietro. La trasformazione di Riccione è oggi testimoniata dai 15 cantieri strategici aperti su tutto il territorio — per un valore di 50 milioni di euro — che spaziano dal nuovo viale Ceccarini allo Spazio Tondelli, fino ai progetti per le nuove scuole sostenibili, supportati dall’impegno costante sulla sicurezza garantito dalla Polizia di Comunità”.