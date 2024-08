Riccione. La gara per il canile va deserta, fra 5 mesi arriva un altro bando

Si è conclusa senza esito la gara aperta per l’affidamento della gestione del canile intercomunale, una struttura essenziale per la tutela degli animali nella zona sud. Nonostante il bando fosse rivolto a tutte le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, non è stata presentata alcuna offerta entro il termine fissato al 1° agosto 2024. Nemmeno da parte della attuale società di gestione, l’associazione “Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane”. Vista l’importanza del servizio per la comunità e per il benessere degli animali, l’amministrazione ha deciso di procedere con un affidamento diretto temporaneo della durata di cinque mesi. Questo periodo sarà utilizzato per elaborare nuovi atti di gara, con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi e trovare una soluzione definitiva.

Il gestore non si presenta

A seguito di questa decisione, sono stati apportati adeguamenti al bilancio comunale per il 2024 e il 2025, riducendo gli impegni finanziari collegati alla gara deserta. Le somme stanziate per il bando non andato a buon fine saranno temporaneamente destinate all’affidamento diretto, in attesa di una nuova procedura di gara.

Da parte dell’amministrazione c’è tutta la volontà a trovare nel più breve tempo possibile una soluzione. Tuttavia c’è da prendere in considerazione anche l’altra campana. «Tutto continua senza alcun problema. Sicuramente l’amministrazione preparerà una nuova gara in tempi brevi. Noi, come sempre, saremo felici di partecipare» dichiara Massimiliano Lemmo, presidente della società che attualmente gestisce il canile, ma che, evidentemente, questa volta non ha presentato domanda.

Il bando

Il bando prevedeva l’affidamento di una serie di servizi fondamentali: la gestione del canile di Via Albana 12, la reperibilità 24 ore su 24 per l’accalappiamento, il recupero e il soccorso di animali vaganti, la gestione dell’anagrafe canina del Comune di Riccione, la gestione delle colonie feline presenti sul territorio e lo sportello per i diritti degli animali. L’importo complessivo previsto per l’intera durata dell’appalto era di 1.022.373,87 euro.

Il canile è una realtà che ha dovuto subire parecchie vicissitudini, come nel 2021, quando una serie di segnalazioni inviate al Comune ha sollevato preoccupazioni riguardo la gestione, presunte inefficienze nella struttura e un trattamento poco consono agli animali ospitati. Tali segnalazioni hanno portato l’amministrazione comunale dell’epoca, guidata dalla giunta Tosi, ad affidare la gestione del canile temporaneamente ad Aspes, una società partecipata dal municipio. Con il cambiamento amministrativo, e l’elezione di Daniela Angelini, la gestione del canile è stata riaffidata all’associazione Konrad Lorenz.