Riccione. La Fondazione Carim mette all’asta Villa Mussolini

Riccione rischia di “perdere” uno dei suoi luoghi simbolo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha deciso di mettere in vendita Villa Mussolini, avviando la procedura di cessione senza incanto delle quote sociali della Riminicultura S.r.l., società interamente proprietaria del complesso di viale Milano. L’avviso, pubblicato nei giorni scorsi, prevede che dal 30 ottobre 2025 sarà possibile chiedere al notaio Plescia la ‘data room’, cioè il CD contenente tutti i documenti concernenti la Villa Mussolini di cui il potenziale offerente potrà prendere visione, previa firma sul documento di riservatezza. La vendita del 100% delle quote rientra nella strategia di razionalizzazione del patrimonio immobiliare perseguita dalla Fondazione, che punta a concentrare risorse sulle proprie attività istituzionali. Un’operazione che riapre il dossier sul futuro di uno dei principali poli culturali della città. Villa Mussolini, vincolata ai sensi del Codice dei beni culturali, resta infatti destinata a funzioni pubbliche e museali.

Il 30 gennaio 2026 verranno aperte le buste contenenti le offerte, le quali dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 22 dicembre 2025 secondo le modalità previste dall’invito ad offrire.