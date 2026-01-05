Riccione. La fiamma olimpica attraversa la Perla verde

Nemmeno la pioggia ha fermato il messaggio di pace e fratellanza che in questi giorni sta attraversando l’Italia: nel pomeriggio di oggi la Fiamma Olimpica ha illuminato la Riviera adriatica, percorrendo i viali della Perla verde. Il fuoco sacro di Olimpia è stato accolto con calore lungo il percorso cittadino, dove le associazioni sportive locali hanno reso omaggio al suo passaggio.

Ad accogliere la prima tedofora, Giulia Villa, 35 anni di Inzago (Milano), c’erano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola, insieme a numerosi riccionesi e appassionati. Al punto di partenza della staffetta, fissato per le 16.12 in piazzale San Martino su viale Milano, si è subito respirata un’atmosfera festosa ed emozionante. Sono stati 16 i tedofori che si sono passati la fiamma olimpica lungo un tracciato scandito da cambi ogni 200 metri attraverso i viali D’Annunzio, Verdi, Emilia, Portofino, Angeloni e nuovamente D’Annunzio, prima di proseguire verso Rimini.

«Oggi Riccione ha vissuto un momento dal grande significato simbolico - hanno dichiarato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo sport Simone Imola, presenti al passaggio della Fiamma -. Vedere così tanti giovani dare il benvenuto al fuoco olimpico dimostra quanto lo sport sia parte integrante del nostro territorio. Siamo profondamente orgogliosi di aver ospitato questo passaggio: la Fiamma non rappresenta solo la competizione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, ma porta con sé un messaggio di pace e unità in cui tutti noi crediamo. Riccione si conferma città dello sport e dei valori universali, pronta a farsi ambasciatrice di questa luce che sta attraversando l’Italia. Un ringraziamento particolare va alla precisa macchina organizzativa della Fondazione Milano Cortina 2026, alla Polizia stradale, alla Polizia locale impegnata con oltre 50 agenti e a tutti i volontari delle associazioni riccionesi per lo straordinario supporto».