Riccione, la festa di Halloween un giorno in anticipo GALLERY

RICCIONE. La festa di Halloween è iniziata a Riccione con un giorno di anticipo, mercoledì 30 ottobre. Fin dal primo pomeriggio, tantissime famiglie e bambini mascherati hanno invaso le strade, animate da un’atmosfera magica e spettrale. Tra zucche, ragnatele e fantasmi, il “Paese di Halloween” ha regalato a grandi e piccoli momenti di divertimento.

Tra le attrazioni, i laboratori artistici hanno riscosso grande successo, permettendo ai bambini di decorare zucche e cimentarsi nella preparazione di piadine a tema Halloween. In piazza Matteotti, il truccabimbi ha trasformato i volti dei più piccoli in maschere originali e divertenti, assecondando ogni loro desiderio.

La festa è stata scandita da momenti di allegria e tradizione: il classico “dolcetto o scherzetto” tra i negozi del corso ha coinvolto moltissimi bambini mascherati, mentre la caccia al fantasma, partita dalla piazzetta accanto alla Biblioteca comunale, ha catturato l’attenzione di grandi e piccoli, che si sono lanciati entusiasti in questa divertente sfida.

Il momento clou della serata è arrivato al calar del sole, con lo spettacolo di acrobazie aeree e giochi di fuoco, curato dalle artiste Veronica Severini e Serena Montaspro, che hanno stupito il pubblico tra volteggi nell’aria e colpi di scena.

La serata si è conclusa con una vivace baby dance a tema Halloween, che ha visto i bambini scatenarsi sulle note delle loro canzoni preferite, tra sorrisi e risate.

Oggi la festa di Halloween prosegue al Museo del Territorio. Alle 16, la rassegna “Ottobre al Museo per Famiglie” si concluderà con “Un Medioevo da paura!”, un affascinante evento tematico curato da Andrea Tirincanti e Claudio Ugolini. I partecipanti potranno esplorare le più terrificanti raffigurazioni medievali in un viaggio nel tempo pensato per far rivivere le suggestioni di un’epoca lontana.