Riccione, la festa di fine anno scolastico era abusiva: denunciato il gestore di uno stabilimento

Nella serata di sabato 6 giugno, la Polizia di Rimini ha svolto un servizio mirato presso i locali degli stabilimenti balneari nella zona del Marano. I uno di questi stabilimenti, era in corso serata danzante, con numerosi giovani che ballavano a ritmo di musica proposte da un Deejay, con la creazione di una vera e propria pista da ballo, il montaggio di luci stroboscopiche e la chiusura delle aree, in maniera tale da ricreare l’ambiente di una vera e propria discoteca. La serata in questione, che aveva lo scopo di attrarre i giovani delle scuole superiori per la chiusura dell’anno scolastico, era stata precedentemente reclamizzata sui social media proprio con il titolo di “School Beach”, e prometteva il divertimento mediante la diffusione di musica “commerciale” e di musica “house”.

Al momento del controllo, avvenuto intorno alle 23, il gestore non era in grado di esibire le dovute autorizzazioni, né quella per il trattenimento danzante, né quella per l’agibilità degli ambienti, appositamente modificati per ricreare le condizioni di una vera e propria pista da ballo.

Il Comune di Riccione, infatti, per quel tipo di pubblico esercizio, prevede esclusivamente la possibilità di diffusione musicale da intrattenimento, senza la licenza da ballo, peraltro con volumi musicali che siano udibili solo negli ambienti in cui si realizza la somministrazione degli alimenti e delle bevande, e non già dalla pubblica via, come accertato invece dai poliziotti.

Per i fatti sopra descritti, il gestore dello stabilimento balneare, non nuovo a simili comportamenti, è stato sanzionato per la mancanza della licenza di pubblico spettacolo e denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’assenza dell’agibilità degli ambienti.