Riccione, la dipendente muore all’improvviso. L’hotel: “Pagheremo noi il funerale”

Dolore e solidarietà, un binomio mai scontato, come dimostra l’iniziativa che Saskia Baldoni, del Royal Boutique Hotel, sta organizzando a seguito della scomparsa di Lilli- Elena Campan, 63 anni, sua storica dipendente, sconfitta il 30 dicembre da un tumore avanzato. Originaria della Romania, Lilli aveva lavorato per 18 anni nell’albergo di Saskia, diventando una figura fondamentale, non solo sul piano professionale, ma anche umano. Di fronte a questa situazione, lei stessa ha deciso di lanciare una raccolta fondi per sostenere i familiari della sua amata dipendente. «Era parte della famiglia - racconta Baldoni -. Ha visto crescere i miei figli, ha condiviso con noi momenti importanti della nostra vita. Non era solo una dipendente, ma un’amica, una presenza insostituibile. Basti pensare che era il braccio destro del babbo, che è il nostro cuoco».

