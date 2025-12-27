Riccione, la consegna del San Martino d’Oro a Le Allegre Note e Michele Masini - Gallery

Si è confermata come uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’anno, “La Notte dei sogni”, la serata che ieri sera ha saputo sorprendere e commuovere la platea gremita della Sala Concordia. L’evento, diventato un simbolo dell’identità riccionese, ha offerto uno spettacolo in prima assoluta per il tradizionale “Concerto degli Auguri” che ha fatto da cornice alla consegna del massimo riconoscimento della città.

Protagonista della scena è stata la produzione originale “Turandot - Principessa d’improvviso”, presentata ieri sera in prima assoluta. Uno spettacolo unico che ha saputo fondere musica, arte visiva e narrazione in un’esperienza sensoriale completa.

Il punto di partenza è stato la raffinata rilettura jazz della pianista e compositrice Eugenia Canale che, insieme al suo Rebus Quartet, ha interpretato con maestria le celebri arie di Puccini in un dialogo elegante tra swing e atmosfere contemporanee. Ieri sera, in prima assoluta a Riccione, questa ricerca musicale ha trovato una nuova, spettacolare veste, arricchendosi dell’intreccio con il racconto visivo di Elisa Macellari, le cui illustrazioni proiettate sul grande schermo hanno dato un volto nuovo ai personaggi, e la voce narrante di Riccardo Colombini, che ha guidato il pubblico dentro la trama dell’opera. Una performance spettacolare e armoniosa, capace di rendere l’opera accessibile e magica, unendo la forza della musica jazz alla potenza delle immagini e della parola, che ha incantato la platea della Sala Concordia.

Emozioni e applausi anche per la consegna del Premio San Martino d’Oro Città di Riccione 2025. Il riconoscimento è stato assegnato all’Associazione Le Allegre Note, premiata per l’importante ruolo sociale nella formazione musicale dei giovani e per aver contribuito significativamente a dare lustro al nome di Riccione.

Il Premio San Martino d’Oro 2025 come Ambasciatore di Riccione nel mondo è stato invece conferito a Michele Masini. Un esempio per le nuove generazioni, Masini è stato celebrato per il suo costante impegno nel valorizzare l’immagine sportiva di Riccione all’interno della Motor Valley e sui circuiti internazionali. La serata è stata condotta con eleganza da Simona Mulazzani e trasmessa in diretta su Icaro Tv.