Riccione, la conferenza di Alex Bellini anticipa l’Earth Day

Quest’anno, l’Earth Day di Riccione prenderà il via con un giorno d’anticipo: oggi, lunedì 21 aprile (ore 17), il divulgatore scientifico e ricercatore Alex Bellini terrà una conferenza speciale dedicata al rapporto tra l’uomo e l’ambiente, in piazzale Ceccarini. Bellini è un esploratore e avventuriero valtellinese che ha trasformato le sue imprese estreme in uno strumento di riflessione sullo stato di salute del nostro pianeta. Dopo aver attraversato oceani, deserti e ghiacciai in solitaria, ha scelto di dedicarsi alla divulgazione scientifica, concentrandosi sui temi del cambiamento climatico e dell’inquinamento. Dal 2019 è impegnato nel progetto “10 Rivers, 1 Ocean”, con cui percorre i fiumi più inquinati del mondo per documentare l’impatto della plastica sugli oceani. A Riccione porterà una conferenza scenica che intreccia avventura, scienza e testimonianza diretta, con l’obiettivo di ispirare soprattutto le nuove generazioni alla cura della Terra.

“Lo Smanèt” fino al 21 aprile nel parco di Villa Lodi Fé

Ultimo giorno per immergersi nella magica atmosfera de “Lo Smanèt Easter Market”, allestito nella splendida cornice del Parco di Villa Lodi Fè. Un festival che unisce creatività, artigianato, musica e sapori in un’esperienza coinvolgente per tutte le età. Con una scenografia interamente ispirata a Madre Terra, tra installazioni artistiche, decorazioni floreali e giochi realizzati con materiali di recupero, “Lo Smanèt” si offre come un piccolo mondo incantato dove passeggiare tra bancarelle di artigiani e designer, gustare specialità pasquali e lasciarsi sorprendere da spettacoli itineranti e performance poetiche (aperto dalle 9:30 alle 19:30; ingresso 3 euro, bambini fino a 10 anni gratuiti).

La favola sull’amore per il pianeta: il 22 aprile alla Granturismo

Il 22 aprile (ore 17), nel cuore dell’Earth Day, Riccione ospita alla Granturismo lo spettacolo “La favola delle nuvole e del profumo”, un’opera che affronta con delicatezza e poesia il tema della cura dell’ambiente e della bellezza del pianeta. Lo spettacolo, gratuito e aperto al pubblico, organizzato da Arcipelago Ragazzi, racconta di un mondo in cui le nuvole, custodi dei profumi e della memoria della Terra, iniziano a perdere il loro equilibrio a causa dell’inquinamento e del degrado. Un viaggio simbolico tra fantasia e realtà, che offre una riflessione profonda su quanto sia importante proteggere la natura.

Musica e giovani voci in concerto per la Terra: il 22 aprile alla Chiesa Mater Admirabilis

Martedì 22 aprile, alle 19, nella suggestiva cornice della Chiesa Mater Admirabilis, un evento speciale celebra l’unione tra musica, giovani e impegno per il pianeta. “Vocincoro International 2025. Benvenuto raggio di sole” è il titolo del concerto che vedrà protagonisti il Coro Calicantus di Locarno, diretto dal Maestro Mario Fontana, insieme ai cori riccionesi Le Allegre Note e Note in Crescendo diretti dal Maestro Fabio Pecci. Il programma propone un repertorio ampio che spazia dalla musica sacra al pop, con tante dediche alla Terra, alla natura, al desiderio e alla speranza di pace che accomuna tutti, e i giovani in particolare. Le musiche e i brani accompagneranno il pubblico in un viaggio tra paesaggi lontani – dalla tundra ai fiumi, fino alle praterie messicane – in un abbraccio musicale che attraversa tre continenti.

La spiaggia raccontata dai grandi fotografi internazionali in mostra a Villa Mussolini