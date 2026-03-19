Riccione, la cocaina nascosta negli indumenti intimi: 21enne condannato a 4 mesi

I Carabinieri della Stazione di Riccione hanno tratto in arresto, nella serata di ieri, un albanese 21enne, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’attività è scaturita da un servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia ha notato il giovane alla guida di un’autovettura: alla vista dei militari, ha improvvisamente accelerato la marcia nel tentativo di defilarsi per eludere un eventuale accertamento. Prontamente raggiunto e fermato, il soggetto ha manifestato fin da subito un evidente e ingiustificato nervosismo.

Durante la verifica sono emersi precedenti di polizia a suo carico che hanno indotto gli operanti ad approfondire il controllo. La perquisizione personale ha così permesso di rinvenire, abilmente occultati negli indumenti intimi, oltre 10 grammi di cocaina, già suddivisa in diversi involucri pronti per la cessione.

Durante le operazioni è stata sequestrata anche la somma contante di 155 euro, ritenuta verosimile provento di spaccio vista l’assenza di fonti di reddito lecite da parte dell’interessato.

Stanti gli elementi raccolti a carico del 21enne, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, lo hanno trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma di Riccione. Il giovane nella mattinata è stato giudicato, con rito direttissimo, dal Tribunale locale che, convalidato l’arresto, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, pena sospesa.