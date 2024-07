Riccione, la Chirurgia dell’ospedale certificata come centro di Eccellenza dalla Sicob nella cura dell’obesità

L’Unità operativa di Chirurgia generale dell’ospedale Ceccarini di Riccione, diretta da Andrea Lucchi, è stata riconosciuta come Centro di eccellenza dalla Società italiana di Chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob) per l’anno 2024. Ad attestarlo la certificazione a firma del presidente Giuseppe Navarra, arrivata all’Ausl Romagna un paio di giorni fa da Roma. Come spiegato nel documento, «i centri di eccellenza Sicob rispondono alle caratteristiche di seguire i criteri di selezione dei pazienti (Pdta formalizzato), eseguire almeno quattro procedure chirurgiche riconosciute dalla Sicob, avere un volume attività di almeno cento procedure chirurgiche-anno e Re-Do surgery, possedere una casisticainteramente registrata nel registro nazionale Sicob, contare su un follow-up dei pazienti, non meno del 50%, regolarmente registrato nel registro nazionale Sicob, disporre di terapia intensiva nella struttura di ubicazione del Centro. L’accreditamento comprende la chirurgia bariatrica e metabolica degli adolescenti e adulti secondo le linee guida e i position statement della società».

«Questa certificazione è un’ulteriore conferma che l’ospedale Ceccarini è centro leader in Ausl Romagna per il trattamento chirurgico dell’obesità e delle malattie metaboliche – sottolinea il dottor Andrea Lucchi, delegato Sicob per la regione Emilia-Romagna –. Fra le strutture pubbliche emiliano-romagnole, infatti, nel 2023 il centro di Riccione è stato secondo solo al Policlinico Sant’Orsola come numero di procedure eseguite. Il centro si avvale di un team multidisciplinare che comprende, oltre ai chirurghi, nutrizionisti, dietisti, psicologi, psichiatri, anestesisti, endocrinologi, endoscopisti, diabetologi, pneumologi, infermieri e Oss. Il trattamento dell’obesità e delle malattie metaboliche, come il diabete, prevede un approccio multidisciplinare che annovera modificazioni dello stile di vita, trattamenti dietetici, farmacologici e talvolta anche chirurgici».