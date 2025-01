Riccione, la Biblioteca festeggia un 2024 nel segno della crescita

La Biblioteca di Riccione traccia il bilancio annuale delle attività culturali e dei servizi di prestito e consulenza erogati nel corso del 2024 con un trend positivo sia per numero di prestiti che per partecipazione alle iniziative proposte.

“Siamo molto orgogliosi di vedere la nostra biblioteca crescere e rafforzarsi come luogo di cultura, incontro e condivisione per l’intera comunità – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa - il costante aumento di iscritti e presenze, così come il successo delle attività proposte, dimostra quanto sia importante investire in spazi che promuovono la conoscenza e stimolano il dialogo intergenerazionale. La biblioteca non è solo un luogo di lettura, ma un laboratorio di idee, un punto di riferimento per costruire connessioni, arricchire il tessuto sociale e avvicinare sempre più persone alla cultura in tutte le sue forme”.