Riccione. L’onorevole Colombo: un encomio per il carabiniere eroe

Si è tuffato nel porto di Riccione per salvare una bambina di 9 anni che era caduta nel canale con la sua sedia a rotelle. Ora la parlamentare di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo, oltre a ringraziarlo, si auspica un riconoscimento dai vertici dell’Arma.

«Desidero esprimere, un sentito ringraziamento ed il mio più alto attestato di stima all’ Appuntato Scelto dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Riccione Giovanni Giugliano, che nella serata di domenica, a Riccione, ha compiuto un gesto di straordinario coraggio e umanità, salvando una bambina di nove anni, con disabilità, caduta accidentalmente in mare insieme alla sua sedia a rotelle - scrive Colombo -. Un gesto eroico che testimonia il grande senso del dovere anche se libero dal servizio, per questo, non ha esitato a tuffarsi nelle acque profonde del porto, affollato per lo spettacolo pirotecnico della “Madonna del Mare”, riuscendo a raggiungere la piccola, liberarla dai sistemi di sicurezza e riportarla in salvo tra gli applausi commossi dei presenti. Sono certa che anche il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avrà la sensibilità di riconoscere un encomio ufficiale a questo valoroso servitore dello Stato. Alla famiglia della bambina, residente in Lombardia e in vacanza nella nostra Riviera, rivolgo il mio abbraccio più affettuoso. Al carabiniere, il mio grazie più sincero. In un momento storico in cui troppo spesso si tende a sottovalutare il valore e il sacrificio delle Forze dell’Ordine, episodi come questo ci ricordano con forza chi davvero veglia su di noi».