Riccione, l’Officina Marmanelli compie 50 anni e diventa Bottega Storica

L’Amministrazione comunale di Riccione ha celebrato ieri, domenica 28 settembre, un importante traguardo per la storia economica e sociale della città, conferendo all’Officina Marmanelli il prestigioso riconoscimento di “Bottega Storica”.

La cerimonia di consegna della targa è avvenuta nella piazza di San Lorenzo, durante una festa che ha riunito diverse centinaia di clienti, amici e tutta la famiglia Marmanelli. Il riconoscimento celebra i cinquant’anni di attività dell’impresa, fondata nel settembre del 1975 da Giovanni Marmanelli e dalla moglie Maria, e oggi gestita con successo dalla seconda e terza generazione, rappresentata dai figli Mirco, Davide, Emanuela e dalla nipote Giulia.

Il conferimento del titolo di “Bottega Storica”, avvenuto alla presenza della sindaca di Riccione Daniela Angelini, del presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi, dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, del presidente di Confesercenti Riccione Fabrizio Vagnini e del direttore di Confesercenti Rimini Mirco Pari, intende valorizzare non solo la longevità dell’attività, ma anche la sua capacità di coniugare la tradizione artigiana con la costante innovazione tecnologica, rendendo l’Officina Marmanelli un punto di riferimento nell’assistenza automobilistica ben oltre i confini regionali. Tra le tappe fondamentali della loro storia si ricordano la precoce intuizione di Giovanni di unire meccanica ed elettronica e il ruolo di pioniere come primo centro revisioni auto autorizzato in città.