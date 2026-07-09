Riccione, l’Italian Global Series verso il gran finale: venerdì super tra Natasha Lyonne, Richard Gadd e le star di “Un posto al sole”

Penultimo giorno di programmazione a Riccione per l’Italian Global Series 2026. Venerdì 10 luglio il festival regala un palinsesto ricchissimo di star, anteprime ed eventi speciali tra il Palariccione, l’Arena Ceccarini e la spiaggia. La giornata si apre alle 12:00 (Sala Polissena) con l’attrice e produttrice americana Natasha Lyonne (Orange is the New Black, Russian Doll), che presenterà l’anteprima della seconda stagione di Poker Face (in arrivo su Sky e NOW). Alle 18:30 (Sala Concordia) spazio al concorso internazionale con la serie medical brasiliana Emergency 53. Alle 19:30 si torna in Sala Polissena per l’attesissimo incontro con Richard Gadd (trionfatore agli Emmy con Baby Reindeer), che dialogherà con Oscar Cosulich, riceverà il Maximo Breakthrough Storyteller Award e presenterà la sua nuova serie Half Man.

Gli eventi serali all’Arena Ceccarini

Dalle 20:45 i riflettori si spostano all’Arena Ceccarini per una grande festa: i trent’anni di “Un posto al sole”. Il cast della soap più longeva d’Italia (tra cui Patrizio Rispo e Marina Tagliaferri) commenterà la puntata del giorno insieme alla stand-up comedian Michela Giraud e ai vertici di Rai Fiction.

A seguire, alle 21:45, la Conversazione con Stefania Spampinato, star italiana di Grey’s Anatomy e Station 19, seguita alle 22:30 dall’anteprima della serie anglo-spagnola Benidorm is Murder. Per l’occasione saranno presenti il regista Simon Delaney e il celebre protagonista John Hannah (Quattro matrimoni e un funerale, La Mummia).

Mezzanotte in spiaggia con i draghi

Il gran finale di giornata è affidato alla sezione “Midnight Screening”. A mezzanotte, nella spiaggia libera di Piazzale San Martino, i fan potranno godersi sul bagnasciuga il primo episodio della terza stagione di House of the Dragon, proiettato in anteprima tra battaglie aeree e spettacolari scontri tra draghi e navi.