Riccione, l’ex mattatoio pronto a diventare uno spazio per i giovani VIDEO

Oggi la sindaca di Riccione e la giunta hanno guidato consiglieri comunali e giornalisti nella undicesima tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro”. Destinazione: il cantiere dell’ex mattatoio, in viale Bergamo nel quartiere San Lorenzo, dove sta prendendo forma un progetto strategico destinato ad accogliere spazi laboratoriali e attività culturali.

L’intervento si inserisce all’interno delle politiche sociali e giovanili promosse dall’amministrazione comunale e fa parte di un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il progetto è finanziato in maniera significativa attraverso i fondi del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali”, per un totale di 5,5 milioni di euro di fondi Pnrr e un cofinanziamento comunale di 1,7 milioni di euro, portando l’investimento complessivo a 7,2 milioni di euro.

A questo si aggiunge un nuovo e importante riconoscimento: il comune di Riccione si è aggiudicato un finanziamento di 300mila euro nell’ambito del bando promosso da Anci e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili, destinato alla realizzazione di progetti innovativi rivolti ai giovani under 35.

Il contributo andrà a sostenere la fase di avvio del progetto, con azioni mirate alla formazione, alla progettazione partecipata, alla comunicazione e all’attivazione di percorsi innovativi nei nuovi spazi rigenerati. L’obiettivo è chiaro: creare un luogo aperto, dinamico e accogliente, destinato a ospitare in modo continuativo iniziative rivolte a giovani e a persone con disabilità per offrire opportunità di crescita, confronto e aggregazione.