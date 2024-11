Riccione, l’eterno fascino dei Rolex nuovi e vintage: “Un bene rifugio intramontabile”

«Il Rolex? È un bene rifugio intramontabile». Il lusso non passa mai di moda e ormai a essere attratti dallo status symbol per antonomasia sono anche i trentenni. Da viale Ceccarini a Riccione conferma il trend la Gioielleria Cenciarini sorta nel 1979, rilevando la storica gioielleria Gobbi, risalente al 1946. Concessionario del marchio elvetico, il titolare spiega che i clienti «sono professionisti dai 30 anni in poi, più uomini (80%) che donne. Questo marchio - sottolinea - resta un bene su cui investire perché mantiene il suo valore». Il boom delle vendite si è registrato in pandemia quando in molti, bloccati a casa, hanno investito in orologi. Una fase a cui è seguito un fisiologico calo mentre adesso «a mercato stabilizzato, i prezzi stanno risalendo come 5 anni addietro». Modello base le versioni più classiche «ma a far la parte del leone sono quelle sportive». La stessa tipologia di cliente «con preminenza maschile» che sceglie cosa sfoggiare al polso «anche come bene rifugio», viene descritta anche dalla Gioielleria Orologeria Zani di via Tempio Malatestiano a Rimini. Da Nautilus Watches di viale Dante, nella Perla verde, premettono che il Rolex «è da sempre l’orologio più richiesto da amatori e collezionisti di tutte le età» e che tanto il vintage quanto i modelli moderni sono considerati «un ottimo investimento». Dati alla mano, negli ultimi quattro anni, questo simbolo di luxury ha continuato a consolidare la sua posizione». Come? Durante questo periodo, il brand ha mantenuto «una forte identità centrata su qualità artigianale, innovazione e tradizione».