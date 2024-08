Riccione, l’appartamento confiscato di viale Brunate diventa uno spazio dedicato alle persone disabili

Verrà consegnato il prossimo 31 agosto l’appartamento all’interno della palazzina di viale Brunate 5, nel quartiere di San Lorenzo, recentemente ristrutturato e destinato a diventare un punto di riferimento fondamentale per il supporto all’autonomia delle persone disabili nel Distretto di Riccione.

Questo progetto rappresenta un tassello significativo verso la deistituzionalizzazione e la promozione della domiciliarità per adulti con disabilità in carico al Servizio Disabili del Distretto.

Grazie al sostegno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nel Distretto di Riccione sono stati presentati progetti per l’apertura di quattro nuovi Gruppi Appartamento per la vita autonoma, situati nei Comuni di Riccione e Coriano. Queste strutture, la cui apertura è prevista tra circa un anno e mezzo, ospiteranno 21 persone, selezionate dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (Uvm) del Servizio, che avrà il compito di definire progetti individualizzati finalizzati al benessere e al mantenimento delle autonomie personali.

In preparazione a questo importante traguardo, l’appartamento confiscato di viale Brunate - ristrutturato per una spesa complessiva di 110mila euro di cui 88mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna - sarà utilizzato come spazio abitativo per l’allenamento alle autonomie. In questo appartamento, situato al piano terra del condominio, verranno svolte attività diurne e sperimentati periodi di pernottamento in piccoli gruppi, sotto la supervisione di un educatore con la finalità di potenziare l’autonomia personale, sociale e abitativa.

L’obiettivo è preparare le persone con disabilità ad affrontare in modo autonomo la vita nei Gruppi Appartamento o in altre soluzioni abitative, come il co-housing.