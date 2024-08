Riccione. Investe pedone e fugge: i video lo incastrano

A bordo della propria Bmw aveva investito un pedone in viale Dante per poi darsi alla fuga senza prestare aiuto, ma è stato rintracciato dalla polizia locale grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza: nei guai un uomo in vacanza a Riccione, denunciato dagli agenti per omissione di soccorso. Il pedone investito ha accusato ferite per una prognosi di 15 giorni. È una delle attività svolte nel fine settimana dal corpo di polizia locale di Riccione, che nel corso dei controlli sulle strade del territorio ha anche rintracciato un uomo che aveva falsificato la revisione dell’auto (per lui una multa da 600) oltre a un tassista abusivo che a bordo di un furgoncino Opel Vivaro sta trasportando alcuni ragazzi diretti in discoteca: veicolo sequestrato e patente ritirata. Intense anche le attività svolte sul fronte del contrasto alla droga, in parte con il supporto dell’unità cinofila Ziko: i controlli, svolti in particolare nelle aree a nord della città e in zona Marano, hanno permesso di rinvenire 128 grammi di hashish e marijuana, oltre a 19 grammi di cocaina, di cui 14 ancora da tagliare. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale. Il fiuto di Ziko ha invece portato a controllare un trentina di persone, di cui 5 sono state sanzionate: sequestrati in tutto 30 grammi di stupefacente.