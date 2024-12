Riccione investe 220mila euro per potenziare il patrimonio arboreo

Il Comune di Riccione ha approvato un piano di interventi per il potenziamento del patrimonio arboreo e la riqualificazione delle aree ludiche all’interno dei parchi e dei giardini pubblici.

Il potenziamento del patrimonio arboreo sarà strettamente connesso al Piano del rischio arboreo, che stabilisce le priorità degli interventi sulla base della mappatura elaborata tramite il censimento del verde pubblico. Questo strumento, aggiornato periodicamente, fornisce una panoramica dettagliata delle specie presenti, delle loro dimensioni, delle condizioni generali e delle esigenze arboricolturali.

Gli interventi, del valore complessivo di 220mila euro, puntano a migliorare la qualità degli spazi verdi cittadini, a incrementare la sicurezza delle strutture e a favorire la vivibilità urbana.

“Gli alberi e le aree verdi non sono solo elementi decorativi, ma veri e propri alleati per la qualità della vita e il benessere ambientale – osserva l’assessore all’Urbanistica, Ambiente e Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. – Il piano di interventi mira a potenziare i servizi ecosistemici offerti dal verde pubblico, come la mitigazione delle temperature estreme e il miglioramento della qualità dell’aria, oltre a garantire spazi sicuri e moderni per il gioco e la socialità delle famiglie”.

Gli interventi previsti comprendono i lavori di decoro nei parchi pubblici, le manutenzioni straordinarie di alcune aree verdi, le fresature, la sistemazione delle aiuole e la messa a dimora di nuovi esemplari arborei. Tali operazioni sono necessarie sia per contrastare il normale deterioramento, sia perché le aree ludiche e quelle attigue agli edifici pubblici richiedono interventi periodici per garantire la funzionalità, la sicurezza e il decoro. Nel caso delle piante arboree, gli interventi sono indispensabili per preservare i servizi ecosistemici fondamentali che esse offrono, contribuendo alla vivibilità delle città e al miglioramento della qualità urbana.