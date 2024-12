Riccione: interruzione di corrente mercoledì 4 dicembre, ecco le vie interessate

Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che nella giornata di mercoledì 4 dicembre 2024 sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione di energia elettrica in alcune zone del territorio comunale. Questa interruzione, programmata nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 12, consentirà di effettuare importanti interventi da parte dei tecnici di E-Distribuzione sugli impianti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del servizio elettrico offerto alla comunità.

Le aree interessate includono alcune abitazioni e attività situate in viale Ceccarini, nel tratto che va dal numero civico 191 al 197 e dal 196 al 202, con l’aggiunta dei numeri 195/A, 200/A, 200/B, 202/A e 202/X. Analogamente, l’intervento coinvolgerà alcuni civici di viale Crispi, comprendendo il numero 3, il tratto dal 13 al 19, il numero 23 e le porzioni dal 2 al 4 e dall’8 al 10.

È importante sottolineare che l’interruzione riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Durante le operazioni, l’erogazione dell’energia potrebbe essere temporaneamente ripristinata; pertanto, si invitano i cittadini a prestare attenzione e ad adottare le necessarie precauzioni di sicurezza. In particolare, si raccomanda di non utilizzare gli ascensori per evitare rischi.

Per ottenere maggiori informazioni sui lavori programmati o, in generale, sulle interruzioni del servizio, è possibile visitare il sito ufficiale di E-Distribuzione all’indirizzo e-distribuzione.it. In alternativa, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500, specificando il codice Pod (IT001E...) indicato in bolletta, oppure scaricare e consultare l’app gratuita per smartphone di E-Distribuzione. Per segnalare eventuali guasti o disservizi, si invita invece a contattare il Numero Verde 803.500.