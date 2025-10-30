Riccione, incidente: travolto in moto, 40enne in gravi condizioni

Un grave incidente stradale questa mattina in via Coriano alle porte di Riccione, con un motociclista 40enne traportato in elimedica in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Il 40enne procedeva con la sua moto Triumph da Coriano in direzione Riccione, quando per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, si è scontrato con un’auto Skoda con targa sammarinese guidata da un uomo. L’auto proveniva da viale Riva del Garda e stava girando a sinistra all’incrocio, impattando la Triumph. Le condizioni del motociclista sono apparse subito piuttosto serie ed è stata attivata l’elimedica che lo ha trasportato a Cesena.