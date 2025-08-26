Riccione. Incidente sul lavoro al cantiere: autista schiacciato dal camion durante una riparazione

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi presso il cantiere del nuovo campo da calcio di Riccione, dove un autista di camion è rimasto intrappolato sotto il proprio mezzo mentre effettuava una verifica tecnica.

L’uomo, alla guida di un camion carico di ghiaia, aveva riscontrato un problema alla trasmissione del veicolo durante le operazioni di scarico. Per controllare l’entità del danno, l’autista si è infilato sotto il mezzo pesante, quando improvvisamente il camion ha perso pressione dell’aria compressa nel sistema pneumatico.

La perdita di pressione ha causato l’abbassamento repentino degli ammortizzatori, facendo scendere il veicolo e schiacciando il torace dell’uomo contro il terreno. L’operaio è rimasto intrappolato sotto il pesante mezzo, impossibilitato a liberarsi autonomamente.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per le operazioni di estricazione, il personale del 118 e i Carabinieri della Radiomobile per i rilievi del caso. Data la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’autista, una volta liberato dalle lamiere, è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in codice 2 (urgenza differibile) all’ospedale Bufalini di Cesena tramite elicottero, dove è attualmente ricoverato per le cure del caso.