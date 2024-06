Riccione, incidente: muore 39enne in sella al suo scooter

Tragico incidente stradale sulla Statale 16 all’altezza di Riccione. Un terribile impatto sulla circonvallazione all’altezza dell’incrocio con viale Sardegna è costato la vita a Elia Bertuccioli, 39enne di San Giovanni in Marignano. Verso le 21.30 di ieri sera, il suo scooter si è scontrato con una Jeep Renegade. L’impatto è stato terribile: soccorso dai sanitari del 118, il 39enne è stato trasportato all’ospedale di Riccione, dove è purtroppo scomparso nella notte. Dai primi riscontri, sembra che la Jeep Renegade stesse svoltando in via Anzio, fino allo scontro fatale per lo scooterista. Rilievi a cura della Polizia Municipale.