Un grave incidente stradale ieri sera sulla corsia nord della A14 all’altezza del casello di Riccione. Attorno alle 21, il sinistro ha coinvolto un camion e un’auto, con quest’ultima che ha preso fuoco. Il conducente dell’auto è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all’ospedale di Cesena, col traffico a lungo interrotto su entrambe le carreggiate. L’autostrada è stata chiusa per consentire all’elicottero di atterrare e caricare il ferito.