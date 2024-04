Riccione, incidente: con la moto contro un’auto, giovane gravissimo - Gallery

Un bruttissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Riccione, con un giovane trasportato in gravissime condizioni in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause al vaglio dei Carabinieri, il ragazzo alla guida della sua Ducati Monster non è riuscito ad evitare l’impatto con una Seat Leon che procedeva in via Tortona e stava svoltando a sinistra verso un parcheggio di un vicino ristorante. L’impatto è stato molto violento, con la moto che ha terminato la sua corsa a 50 metri di distanza. Immediati i soccorsi al ragazzo, elitrasportato a Cesena con codice di massima gravità.