Riccione, incendio nel tetto del condominio: decisivo l’intervento di 4 agenti di Polizia locale VIDEO GALLERY

Doveva essere l’avvio di un normale servizio di controllo sulle spiagge, ma oggi, intorno alle 14, quattro agenti della Polizia locale di Riccione, appartenenti al Nucleo anti-abusivismo commerciale (Nac), si sono trovati di fronte a un’emergenza improvvisa.

Mentre stavano per imboccare viale Parini, all’angolo con viale Catullo nella zona del porto, hanno notato del fumo e le fiamme che si sprigionavano dal tetto catramato di un condominio, dove era presente anche del materiale ligneo. Senza esitazione, hanno fermato i mezzi e si sono precipitati sul posto. Due agenti si sono immediatamente occupati di far evacuare l’edificio, invitando i residenti a lasciare rapidamente gli appartamenti e assicurandosi che nessuno fosse rimasto all’interno. Nel frattempo, gli altri due sono saliti fino al tetto per individuare l’origine dell’incendio e iniziare a contenerlo utilizzando una gomma dell’acqua, guadagnando tempo prezioso in attesa dei soccorsi.

L’allarme ai Vigili del fuoco è stato dato subito e, nel giro di pochi minuti, l’autoscala e le squadre antincendio sono arrivate sul posto per proseguire le operazioni di spegnimento, tuttora in corso.

Gli agenti della Polizia locale hanno inoltre messo in sicurezza l’hotel vicino, poiché l’uso degli idranti stava generando la caduta di materiale in direzione della struttura. Grazie alla prontezza e alla rapidità di intervento degli agenti, e alla successiva azione dei Vigili del fuoco, l’incendio è stato circoscritto evitando conseguenze ben più gravi.