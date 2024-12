Incendio questa mattina in una abitazione a Riccione. Le fiamme hanno aggredito una casa in via Murano, con una famiglia (una coppia con 2 figli) costretta ad uscire in tutta fretta, fortunatamente senza conseguenze. In azione i Vigili del Fuoco con una squadra, una botte di rincalzo e l’autoscala. La casa era stata da poco ricostruita con tetto in legno.