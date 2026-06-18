Riccione, incendio in autostrada: autocisterna a fuoco VIDEO

Riccione
  • 18 giugno 2026
Foto e video Migliorini
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Riccione, incendio in autostrada: autocisterna a fuoco VIDEO
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Riccione, incendio in autostrada: autocisterna a fuoco VIDEO
Riccione, incendio in autostrada: autocisterna a fuoco VIDEO

Verso le 12.30 di oggi, una autocisterna si è rovesciata e ha preso fuoco a ridosso del casello A14 di Riccione. Il camion cisterna si è ribaltato in uscita dal casello di Riccione, alla fine della rampa e poco prima della barriera. Il mezzo pesante ha perso il gasolio che trasportava, con il liquido infiammabile in pendenza che ha incendiato le sterpaglie e due auto nei paraggi. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’autocisterna, a seguito dell’impatto, si sarebbe ribaltata a ridosso dell’area del casello, provocando la fuoriuscita del liquido infiammabile trasportato, l’innesco dell’incendio e il coinvolgimento di due automobili.

Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Rimini, intervenuti sul posto, ai quali si sono aggiunte squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Forlì e Pesaro, impegnate nelle operazioni di spegnimento, nella messa in sicurezza dei mezzi e nella bonifica dell’area. Al momento l’incendio risulta praticamente domato, mentre proseguono le attività tecniche per completare la messa in sicurezza della zona.

Due feriti

Le fiamme sono passate al di sotto del casello, ma sono state già domate dai vigili del fuoco. L’incendio è stato violentissimo e ha distrutto le due auto. Via Berlinguer è chiusa al traffico, chiuso il casello A14 di Riccione in entrambe le direzioni. Il bilancio è di due feriti non gravi, ovvero il conducente dell’autocisterna e il conducente di una delle due auto. L’autista del camion cisterna, di 25 anni, è stato giudicato dai sanitari in condizioni di media gravità. Fortunatamente le persone alla guida delle altre due auto sono fuggite a piedi prima che i loro mezzi prendessero fuoco. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, l’automedica e anche l’elisoccorso.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’evento anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna. Nell’immediatezza dell’incendio, in corrispondenza dell’uscita di Riccione, si era registrato 1 km di coda nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Poco dopo le 13.30 via Berlinguer e tutte le strade sono state riaperte. Resta interdetto solo l’accesso al casello, che resta chiuso in entrata e uscita.

Presenti sul posto anche l’assessore alla Polizia locale e Sicurezza Oreste Capocasa e l’assessore al Personale Alessandro Nicolardi, che hanno seguito da vicino le operazioni di intervento e il coordinamento dei soccorsi, sempre in contatto con la sindaca Daniela Angelini.

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