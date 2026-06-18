Riccione, incendio in autostrada: autocisterna a fuoco VIDEO

Verso le 12.30 di oggi, una autocisterna si è rovesciata e ha preso fuoco a ridosso del casello A14 di Riccione. Il camion cisterna si è ribaltato in uscita dal casello di Riccione, alla fine della rampa e poco prima della barriera. Il mezzo pesante ha perso il gasolio che trasportava, con il liquido infiammabile in pendenza che ha incendiato le sterpaglie e due auto nei paraggi. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’autocisterna, a seguito dell’impatto, si sarebbe ribaltata a ridosso dell’area del casello, provocando la fuoriuscita del liquido infiammabile trasportato, l’innesco dell’incendio e il coinvolgimento di due automobili.

Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Rimini, intervenuti sul posto, ai quali si sono aggiunte squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Forlì e Pesaro, impegnate nelle operazioni di spegnimento, nella messa in sicurezza dei mezzi e nella bonifica dell’area. Al momento l’incendio risulta praticamente domato, mentre proseguono le attività tecniche per completare la messa in sicurezza della zona.