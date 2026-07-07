Riccione, incendio alla boutique in viale Ceccarini, il titolare intossicato dal fumo - Gallery

Principio di incendio e una mattinata di grande apprensione quella di oggi (martedì 7 luglio) alla boutique Cadamuro in viale Ceccarini a Riccione. Per cause in via di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, si è sviluppato un incendio, forse da un cestino della carta. I Vigili del Fuoco lo hanno prontamente domato con un estintore, mentre il fumo invadeva il negozio, con il titolare intossicato e soccorso dai sanitari del 118, che hanno preso in carico anche alcuni clienti. Oltre alle due ambulanze del 118, sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Riccione.